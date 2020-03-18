الرئيس التركي يوصي مواطنيه بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها حكومته ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب متلفز عقب اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

وقال أردوغان: “لنصمد شهرين حتى نتجاوز الأزمة بأفضل طريقة”.

ولفت أن بلاده تابعت التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عن كثب منذ البداية، واتخذت التدابير الوقائية في هذا الشأن بالسرعة القصوى.

وأكد أن الدولة سخّرت إمكانياتها من أجل القضاء على تهديد كورونا.

وبيّن أن بلاده ستُفعّل حزمة “درع الاستقرار الاقتصادي” المتضمنة تخصيص أموال بقيمة 100 مليار ليرة للتخفيف من آثار كورونا.

وأضاف: “إدارتنا الاقتصادية والمؤسسات المعنية أتمت استعداداتها للحد من آثار كورونا “.

ودعا مواطني بلاده إلى مراعاة التدابير الوقائية المتخذة سابقا لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع: “يجب على كل مواطن عدم الخروج من منزله إلا للضرورة القصوى وعدم ملامسة أي شخص حتى يزول خطر الفيروس”.

ولفت إلى أن أفضل وسيلة للحماية من فيروس كورونا هي التدابير التي سيتخذها كل شخص بمفرده، مضيفا: “ولا يحق لأحد أن يعرض صحة المجتمع بأكمله للخطر”.

وأردف: “نواصل العمل بزخم من أجل تطوير لقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا”.

وأشار أردوغان إلى أن عدد المصابين بكورونا في العالم زاد عن 200 ألف والوفيات نحو 8 آلاف.

وأضاف: “ندخل مرحلة جديدة من المحتمل أن تشهد تغيرات جذرية على المستوى العالمي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”.

واستطرد: “يمكن أن ندرس تأجيل امتحاني المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى تاريخ لاحق بناء على التطورات المتعلقة بفيروس كورونا”.

ونوه إلى أن الغرب ترك الخدمات العامة الأساسية للقطاع الخاص “لكنه في الأساس كان يتجاهل مواطنيه ويتخلى عنهم”.