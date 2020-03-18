بالصورة ..مواطن يبرع في تحويل منزله لـ( بص الوالي)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

برع مواطن بشمال كردفان في إقامة منزله على هيئة( بص الوالي)، مستعيناً بلونه وشكله، وكل صغيرة وكبيرة في البص، مواطنو الولاية سجلوا إعجابهم بالمنزل ووصفوا الفكرة بأنها دليل على كرم صاحب المنزل، فمعروف أن

بص الوالي قيمة تذكرته رخيصة مقارنة بالمركبات الأخرى، ويحمل في داخله أعداداً كبيرة من المواطنين، لكن المواطنين من الولايات الأخرى كانت لديهم آراء مختلفة، فعقب مشاركة صور المنزل في مواقع التواصل

الاجتماعي من قبل أحد المواطنين، إلا وتوالت التعليقات الإيجابية، فهناك من وصف فكرة صاحب المنزل بالعبقرية وآخرون وصفوه بأنه فنان، المهندس المعماري عوض أثنى على الفكرة، وقال إن بها لمسة فنية جمالية معمارية، وأكد أن صاحب المنزل لديه موهبة كبيرة، يذكر أن هناك إعداداً مقدرة من الفتيات والشباب من طلاب كليات المعمار بعدد من الجامعات، أكدوا ضرورة زيارتهم لهذا المنزل ومقابلة صاحبه في مقبل الأيام.