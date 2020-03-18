الكاردينال : العايزني امشي من الهلال (حالم)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفى الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال شائعة مغادرته لنادي الهلال بنهاية فترة عمر المجلس الحالي وقال الكاردينال للموقع الرسمي للنادي إنه يستعد للدخول في
الانتخابات القادمة لأجل خدمة الهلال وتلبية لاحتياجات هذا الكيان واستكمالاً منه لمسيرة الانجازات التي تحققت بتشييد الجوهرة الزرقاء وقناة النادي وصحيفته، بالإضافه لفريق الكره الأول والشباب والمناشط المختلفة التي وجدت اهتماماً متعاظماً من قبل مجلسهم طوال فترته
السابقة، كما أكد الدكتور أشرف الكاردينال صحة موقفهم قانونياً وعلى مستوى العضوية في النادي، مشيراً إلى أن من روّج للأخبار التي تتحدث عن رحيله ما هو إلا واهم وحالم، مجدداً عزمه خوض الانتخابات المقبلة للفوز بحقبة جديدة والاستمرار في رئاسة نادي الهلال العظيم
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