خبير إقتصادي: غموض يكتنف أسعار السمسم وتوقعات بإرتفاع أسعار الحبوب

الخليج 365 :

شهدت أسواق المحاصيل بمدينة القضارف شرقي السودان بحسب موقع عين السودان يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذرة بكافة أنواعها، بجانب أسعار الدخن، مع إرتفاع طفيف في أسعار السمسم وذلك مقارنة بأسعار يوم الإثنين.

وبحسب بورصة القضارف سجل السمسم :-

الوارد: 13150 المباع : 3700 المرفوض : 9450 (جوال)

أعلاه :5199 جنيه أدناه : 4400 جنيه (للقنطار)

الذرة (الفيتريتة) :-

6300 – 6150 جنيه للاردب

6000 – 5900 جنيه للاردب(تلوي)

( الدخن ) :-

أبيض : 8500 جنيه للأردب

أحمر : 9000 جنيه للأردب

زهرة الشمس :-

36000 – 38000 جنيه للطن

وقال الخبير بالأسواق “مصطفى درش” في تحليل إقتصادي لموقع عين السودان

(السمسم :- الأسعار في تطور بطئ ومن المتوقع الاحتمالين الارتفاع بسبب قلة السمسم ذو النوعية الممتازة وزيادة الطلب عليه من بعض الشركات وجزء من مصانع الطحنية. أما النزول متوقع لخروج تلك المصانع وتأثير الأسواق الخارجية بفايروس كورونا.

الذرة والدخن وزهرة الشمس :-

تلك المحاصيل إحتمال زيادة أسعارها وارد بنسبة كبيرة لعدة أسباب منها ( كثرة الاستخدام المحلي لتلك المحاصيل من دواجن وزيوت) أما السبب الآخر قلة الإنتاجية في الموسم السابق لتلك المحاصيل، والله أعلم)