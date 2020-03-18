الاتحاد يتسلم رسالة (فيفا) ويُؤكِّد سعيه لصحة الجميع

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو إلى تحمُّل المسؤولية من جميع الاتحادات الدولية، وسط انتشار فيروس (كورونا) في رسالة بعث بها انفانتينو للاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء (فيفا)، حيث تسلم الاتحاد العام لكرة القدم نسخة منها، وبعث (فيفا) برسالة تضامن، وأكد على أهمية أخذ انتشار الوباء على محمل الجد، بعد الإصابات والوفيات التي حدثت في مختلف البلدان حول العالم،

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وتطرّق للحديث بحسب الصيحة عن دور (فيفا) في مواجهة الأزمة، قائلاً حتى الآن، وأظهر مجتمع كرة القدم العالمي إحساسًا بالتضامن والوحدة في مواجهة هذا التهديد ويجب أن نستمر في فعل الشيء نفسه عند التفكير في كيفية معالجة العواقب، التي سنواجهها لمستقبل لعبتنا، بمجرد أن يكون هذا الخطر على صحة الإنسان، سيظل (فيفا) على اتصال منتظم مع أصحاب المصالح المعنيين خلال هذه الفترة الصعبة، ونتطلع لإيجاد حلول في الوقت المناسب بروح من التعاون، مع مُراعاة مصالح كرة القدم على جميع المستويات، من جانبه أكد الاتحاد العام لكرة القدم أن نشاطه الكروي سيتواصل بدون جمهور في ظل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والصحة والجهات ذات الصلة حتى يأمن الإصابة بالوباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)