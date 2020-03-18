الصحة : لا وجود لـ”كورونا”

التاريخ: 18-مارس-2020
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كشف وزير الصحة الاتحادي د. أكرم التوم عن عدم وجود أي حالة وباء بجائحة كورونا حتى الآن، وأكد أن هنالك ” “10 حالات اشتباه تم عزلها بالحجر الصحي للسلامة فقط.
وقال أكرم في مؤتمر صحفي بمنبر “سونا” أمس أن هنالك عنابر عزل إضافية يتم تجهيزها، وتم فحص “44” حالة طوعاً، كما تم فحص حالات بمطار الخرطوم والمعابر. وأوضح التوم أن الكشف الحراري مستمر مع الفحوصات الإضافية.
وبحسب الصيحة ناشد المواطنين اتباع الإرشادات للوقاية بوقف التجمعات وعدم العطس والكحة في وجوه الآخرين وتغطية الوجوه بالكمامات.
وأكد أن الوزارة تضم جهودها إلى جهود الحكومة لتحسين المقدرة والوعي وتستمر في تقوية مقدراتها للإعلام بتحديث وسائل التواصل مع الجمهور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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