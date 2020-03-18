بشرى للمسنين.. امرأة بالـ103 من العمر تعافت من كورونا

شفيت امرأة تبلغ من العمر 103 أعوام من فيروس كورونا المستجد في إيران، على حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، بحسب العربية نت في وقت يعتقد فيه العلماء أن المرض يشكل خطراً على المسنين أكثر من بقية المصابين.

وقد أدخِلت المريضة إلى المستشفى في مدينة سمنان الواقعة على بعد حوالي 180 كيلومترا شرق طهران، على ما أوضحت الوكالة في مقال نشرته مساء الثلاثاء من دون أن تورد اسم المريضة وأضاف المقال نقلاً عن ناويد داناي مدير المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سمنان: “سمح لها بمغادرة المستشفى بعد تعافيها التام”وذكرت الوكالة أنها ثاني مريض متقدم جداً في السن يتعافى من فيروس كورونا في إيران.

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وتحدثت الوكالة عن حالة رجل من كرمان في جنوب شرق البلاد شفي من الفيروس الذي يسبب التهاباً رئوياً حاداً، وهو في سن الـ91. وقد تعافى الرجل، الاثنين، بعدما مرض مدة ثلاثة أيام فقط، رغم أنه يعاني أساساً من ضغط مرتفع والربو ولم تحدد إيران العلاج الذي تلقاه المريضان.

وتعتبر إيران من أكثر البلدان تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتسبب الفيروس فيها بأكثر من 1100 وفاة، وإصابة أكثر من 17 ألفا في محافظات البلاد الـ31 وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية أعد بالشراكة مع السلطات الصينية، أظهر أن نسبة الوفيات جراء الفيروس في صفوف من تجاوزوا سن الـ80 بلغت 21.9%.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )