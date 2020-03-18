رفض السودان السماح بهبوط طائرة يتسبب فى أزمة

التاريخ: 18-مارس-2020
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في إطار التدابير التي تتخذها الخرطوم لمواجهة فيروس كورونا رفض السودان بحسب العربية نت السماح لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بالهبوط في أحد مطاراته، ما اضطرها للعودة إلى إسطنبول الأمر الذي تسبب في إشعال أزمة بين أنقرة والخرطوم.
وتدخلت عناصر الشرطة التركية لإجبار 37 راكباً سودانياً على مغادرة طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK680 والنزول في مطار إسطنبول، بسبب إصرارهم على العودة إلى بلادهم التي رفضت استقبال الطائرة وأوضح الموقع أن طاقم الطائرة استعان بسلطات المطار لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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