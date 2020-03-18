اتحاد الكرة يقرر مواصلة معسكر المنتخب بفندق (إيوا)

التاريخ: 18-مارس-2020
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قرر حسن برقو، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية وعضو مجلس الإدارة في الاتحاد السوداني لكرة القدم؛ بحسب اليوم التالى مواصلة معسكر المنتخب الوطني الأول في فندق (إيوا) بالخرطوم، وذلك حتى يوم 31 مارس 2020م، من أجل وقوف الجهاز الفني على مستويات كل اللاعبين المرشحين للانضمام إلى كليته.
وذلك بعد اجتماع مطوّل من جانبه مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب، بالإضافة إلى تمثيل عدد من الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بسير نشاط الكرة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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