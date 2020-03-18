وكيل المالية تتفقد مبنى الوزارة الاثري بعد الصيانة

قامت صباح اليوم الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب سونا بجولة تفقدية لمبنى وزارة المالية الاثري بعد اكتمال الصيانة يرافقها طاقم الإدارة العامة للشئون المالية والادارية برئاسة الأستاذة فاطمة احمد علي السقاي مدير عام الإدارة.

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واطمانت الوكيل على تجليس العاملين بعد انتقالهم الي المبنى الذي اكتملت صيانته بنسبة 98% ووجهت بتكملة كافة النواقص في أقرب وقت حتى يتسنى للموظفين تنفيذ المهام الموكل إليهم، وقالت إن وزارة المالية يقع على عاتقها الولاية على المال العام، إلى جانب وضع الخطط والاستشارات الاقتصادية التي من شأنها ان تساعد في الدفع بالاوضاع الاقتصادية بالبلاد الي التعافي والتقدم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والعمل على تهئية المناخ من أجل بيئة العمل التي تسهم في النهضة الاقتصادية المنشودة .

وخلال الجولة وجهت الوكيلة جميع الادارات بالالتزام بالقرار الصادر من ديوان شؤون الخدمة المدنية الخاص باجراءات سلامة ومعافاة العاملين بالدولة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )