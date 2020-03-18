شداد يبحث مع سوداكال مستقبل المريخ

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة Advertisements حدد كمال شداد بحسب اليوم التالى الخميس المقبل موعداً للقاء آدم عبدالله سوداكال رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، وذلك بعد انتظام الأخير في تأدية مهامه ميدانياً، وتسلّم الاتحاد عدة مخاطبات من مجلس المريخ، ويتوقع أن يناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تخص النادي الأحمر في أروقة الاتحاد السوداني لكرة القدم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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