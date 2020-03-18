المالية توجّه بمتابعة دورية لمشروعات التنمية بالولايات

وجّهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب سونا جهات الاختصاص داخل الوزارة بانتهاج نظام متابعة دورية مستمرة لمشروعات التنمية القومية بالولايات.

ووجّه د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية ـ خلال لقائه اليوم بمكتبه والي الولاية الشمالية اللواء ركن محمد الحسن الساعوري ـ وجّه جهات الاختصاص بالوزارة بعمل نشرة دورية خاصة بمتابعة موقف سير أداء مشروعات التنمية بكل ولاية من ولايات البلاد كافة بغرض ضمان تدفق المعلومات وتجديدها بانتظام بين الولاية ووزارة المالية تسهيلاً لمتابعة موقف انسياب تمويل المشروعات المجازة في الموازنة ومتابعة سير أداء تنفيذها.

وأبان الوزير أن ذلك يأتي في سياق التزام وزارة المالية بتنفيذ التنمية المتوازنة بالولايات وفق الاعتمادات المالية المخصصة لكل ولاية في موازنة العام المالي 2020م، كاشفاً عن تخصيص 22% من الموازنة لدعم التنمية بالولايات، وأعلن ترحيب الوزارة بمبادرات الولايات في مجال التنمية.

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من ناحيته، أشاد والي الولاية الشمالية باستجابة وزارة المالية وتعاونها مع الولاية في الوفاء بمطلوبات التنمية فيها واستمرار سداد دفعيات المشروعات القائمة، وقدّم الوالي شرحاً ضافياً لاحتياجات الولاية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وكهربة المشاريع الزراعية، مستعرضاً سير الأداء في المشروعات القائمة وموقف تمويلها.

وتمّ التفاكر حول سبل دعم المشروعات المتوقفة وأهمها محطات المياه النيلية السبع في حلفا، مروي، كريمة، نوري، دلقو وأم القرى.

وأكد الوالي أهمية المحطات المذكورة في دعم خدمات المياه بالولاية، مبشراً بأن الولاية ستشهد خلال العام الجاري 2020م طفرة تنموية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم وكهربة المشاريع الزراعية .

وفي سياق ذي صلة، أكد الوالي التزام الولاية بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان منع دخول وباء كورونا للبلاد بقفل المعابر الشمالية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة المالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )