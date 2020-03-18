توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحسب سونا في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً تدريجياً مع طقس مشمس طول اليوم في معظم أنحاء البلاد ورياح مثيرة للغبار بالشمالية .

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وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت 43 درجة مئوية بمدينة كادوقلي وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 12 درجة مئوية .

وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 37 درجة وأدناها 22 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة عند الصباح الباكر وأثناء ساعات النهار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )