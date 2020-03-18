إلغاء احتفال ليلة الإسراء والمعراج

أعلن الخليفة عبد الرحمن الشيخ دفع الله خليفة المصوبن بأبي حراز بحسب سونا في بيان أصدره اليوم للفقراء والمريدين والأحباب إيقاف الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والذكرى السنوية للشيخ دفع الله حمد الناجي في أبي حراز لهذا العام 1441 هجرية وذلك حرصًا على سلامة البلاد والعباد ودفعًا للخطة القومية لمكافحة وباء كورونا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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