8 جالون بنزين أسبوعياً للركشات

أصدر الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد المدير التنفيذي لمحليه الكاملين بحسب سونا اليوم القرار الإداري رقم 8 لسنة 2020م الخاص بتوزيع حصه الوقود للركشات . وحدد القرار توزيع 8 جالون بنزين للركشات أسبوعياً منها 2 جالون داخل التنك و6 خارج التنك على أن يلتزم أصحاب الركشات بترحيل المواطنين داخل مدينه الكاملين بمبلغ 20 جنيه للمشوار ، ونص القرار على المساءله القانونيه لكل من يخالف الأمر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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