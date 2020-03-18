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75 ألف لتر إيثانول للتعقيم ضد كورونا من كنانة

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 18-مارس-2020

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75 ألف لتر إيثانول للتعقيم ضد كورونا من كنانة

وفرت شركة سكر كنانة  بحسب سونا 75 ألف لتر من الإيثانول المستخدم في تصنيع المواد المعقمة والمطهرة ضد فايروس كورونا وذلك عبر منظمة صدقات الطوعية بإشراف دكتور أكرم علي التوم وزير الصحة الاتحادي .

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وأكدت شركة كنانة في تعميم صحفي أنها خصصت 10 آلاف لتر من الإيثانول لوزارة الصحة ولاية الخرطوم  لذلك الغرض ويأتي ذلك في  إطار المسؤولية الاجتماعية  للشركة والمساهمة في دعم مجهودات وزارة الصحة لاحتواء وباء كورونا .

وذكرت كنانة في التعميم أنها عبر وحدتها الصحية وفرت كميات معتبرة من الإيثانول لمجموعة من الصيادلة للمساهمة في تصنيع مواد معقمة.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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