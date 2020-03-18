ضوابط صارمة تحكم عمل شركات النظافة الجديدة بالخرطوم

دشنت محلية الخرطوم برنامج عمل شركات النظافة الجديدة للعام 2020م بقطاع الخرطوم شرق وفقاً للضوابط الجديدة لإدارة عملية النظافة عبر الشركات الخاصة العاملة في المجال .

وكشف معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي خلال وقوفه على انطلاقة عمل شركة (سارماج) بالخرطوم شرق اليوم بحسب سونا عن تحكيم ضوابط صارمة لموجهات العمل تشمل تقويم وتقييم الأداء كل ثلاثة أشهر للشركة مقرونة بإنزال ضوابط صارمة للعمل محكومة بأداء النظافة ومدى رضا المواطنين عن الخدمة بمشاركة لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة في إدارة عملية النظافة،.

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وأشار إلى أن محلية الخرطوم تتطلب جهداً مضاعفاً في عمل النظافة بسبب حركة الدخول والخروج من المدينة باعتبارها نقطة وصل بين جميع المحليات والولايات المجاورة، قاطعاً بأن الخرطوم ستشهد تغييراً ملموساً في إزالة التلوث البصري والمبعثرات وتحسين أداء النظافة بشكل ملموس خلال الفترة القليلة القادمة بعد دخول شركات النظافة الجديدة والتي تحمل مؤهلات وكفاءة جيدة من حيث توفر الآليات والعمالة .

من جانبها، كشفت الوحدات الإدارية والإدارات المختصة عن اعتماد برامج توعوية وعمل مكثف سيصاحب عمل الشركات الجديدة لرفع الوعي البيئي في التخلص الأمثل من النفايات خاصة في ظل الظرف الصحي الاستثنائي والذي تعيشه البلاد مما يتطلب تكامل الجهود بين المكونات الرسمية والشعبية لرفع كفاءة عمل النظافة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )