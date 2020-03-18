هروب طبيب يشتبه في إصابته بـ(كرونا)

ألقت السلطات الصحية بولاية الخرطوم، القبض على طبيب بمستشفى بشائر اشتبه بإصابته بالكورونا، في وقت أعلنت فيه إدارة المستشفى إيقاف جميع الحالات الباردة من عمليات وعيادات محولة إلى حين إشعار آخر.

وذلك بعد اختفاء الطبيب من المستشفى، وبحسب آخر لحظة ذكر طبيب خالط الحالة بأنهم مازالوا قيد الحجر بغرفة العمليات منذ الأمس، وأنه تم إخلاء المستشفى من المرضى والمرافقين عقب التأكد من حالة الاشتباه، وكشف الطبيب أن المشتبه به نائب اختصاصي عظام استلم بالأمس عمله عقب عودته من المغرب، باعتبار أنه كان آخر يوم لتوزيع الاختصاصين.

Advertisements

وواصل عمله بغرفة العمليات مخالطاً زملائه والمرضى، وبعد ظهور الأعراض عليه أقر بأن زوجته مصابة وتم احتجازها بالمغرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)