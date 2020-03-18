تحالف الجزيرة والمناقل يدعو لسد الفراغ الإداري

أجمع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وتجمع المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة على ضرورة سد الفراغ الإداري بمشروع الجزيرة بتعيين محافظ للمشروع من المهندسين الزراعيين الذين عملوا بالمشروع ومن أصحاب الكفاءة والنزاهة.

وأقر تحالف المزارعين والمهندسين الزراعيين خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح اليوم برئاسة مشروع الجزيرة ببركات بحسب سونا أن التأخير في تعيين المحافظ أدى لخلق الأزمات التي يعاني منها مشروع الجزيرة وإجهاض أهداف الثورة السودانية.

ودعا تحالف المزارعين وتجمع المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة مجلس السيادة ومجلس الوزراء للإضطلاع بدورهما في التشريع بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م المعدل سنة 2014م وإلغاء قانون تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والعودة لقانون 1984م والإسراع في تكوين لجنة تسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وتفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين بمشروع الجزيرة والمناقل.

وشدد تحالف المزارعين وتجمع المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة على ضرورة توفير جميع مطلوبات حصاد محصول القمح من الخيش والترحيل والجازولين والسيولة لشراء القمح من المزارع بأسعار مجزية وعادلة يتناسب مع سعر التكلفة لتشجيع المزارعين على الإنتاج وأكد الأستاذ محمد عبد الرحمن المشرف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أن التنسيق بين التحالف وتجمع المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة نواة للتصحيح بالمشروع .

Advertisements

ودعا إلى ضرورة تحديد سعر تركيزي للقمح يحقق مصلحة المزارعين والدولة وكشف الأستاذ مجدي يوسف عضو تحالف المزارعين عن جهات مخربة تسعى لإفشال المرحلة الإنتقالية بإحداث الأزمات وتدمير الإقتصاد السوداني من خلال شراء القمح من المزارعين بأسعار أكثر من 4 ألف جنيه .

فيما أكد المهندس ياسر نقد نائب رئيس تجمع المهندسيين الزراعيين بولاية الجزيرة عدم توفير الخيش.

وقال نقرع ناقوس الخطر هناك تحرك لجهات مشبوهة لشراء القمح بأسعار تصل إلى 5 ألف جنيه للجوال ..

ودعا المزارع جاد كريم الرضى لجان المقاومة للإطلاع بدورها في حصاد القمح ودعا وزير الزراعة والموارد الطبيعية ووكيل الوزارة للتواجد المستمر في هذه الأيام بالغيط .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )