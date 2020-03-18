التربية تحدد بداية ونهاية العام الدراسى 2020-2021

التاريخ: 18-مارس-2020
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أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي عوض الكريم بحسب سونا قرارًا ببداية ونهاية التقويم المدرسي للعام الدراسي (2020ــ2021م) بجميع الولايات، ليبدأ في السادس من شهر سبتمبر من العام 2020م، على أن تكون امتحانات شهادة الأساس في الثالث من مايو 2021م وتنتهي في العاشر منه، وتكون امتحانات الشهادة الثانوية في السابع عشر من مايو 2021م وتنتهي في الحادي والثلاثين منه.
وفصَّل القرار الإداري الذي حمل الرقم (23) بتاريخ 17 مارس 2020م بداية الفترة الأولى من العام الدراسي المقبل لتبدأ يوم 6-9-2020م حتى 17-12-2020م، على أن تبدأ العطلة يوم 18-12-2020م حتى 2-1-2021م، كما حدد القرار بداية الفترة الثانية يوم 3-1-2021م حتى 15-5-2021م ووجهت وكيل الوزارة في حيثيات القرار الوزارات الولائية باتخاذ ما يلزم ووضع القرار موضع التنفيذ ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وأوضحت الوكيلة في القرار أنه جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م وقانون تخطيط التعليم لسنة 2001م، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2019م وبالتشاور مع وزير التربية والتعليم والولايات، واستطلاع نماذج آراء لأولياء الأمور.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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