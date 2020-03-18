انخفاض سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : اقتصاد 118 مشاهدة سجل سعر جرام الذهب اليوم انخفاضًا طفيفًا، بحسب سونا حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام (سعودي – كويتي- بحريني – تركي) 5100 جنيه مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 4200 جنيه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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