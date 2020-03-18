غياب قدامى مطربات برامج أغاني.. أبرزهن “أفراح وريماز وفهيمة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الكثير من المطربات اللائي اعتدن على الظهور في برامج الأغاني الرمضانية يشكلن غياباً واضحاً من شاشات التنافس الرمضاني لهذا العام.

ويبدو أن الموسم المقبل سيئ الحظ بالنسبة لمطربات مثل “أفراح عصام وريماز ميرغني ومنار صديق ونسرين الهندي وفهيمة عبد الله” وغيرهن من المطربات اللائي أبعدن عن الإطلالة عبر برنامج (أغاني وأغاني)، وظهرن في مواسم لاحقة عبر محطات استنسخت ذات الشكل البرامجي الذي يعتمد على الغناء الجماعي، ولكن في هذا العام لم ترد أسمائهن في كل قوائم البرامج المتنافسة فضائياً في عدد من القنوات.

وبحسب صحيفة المجهر، هذا الغياب أثار العديد من التساؤلات في الأوساط الفنية هل هؤلاء المرطبات فقدن بريقهن وصرن غير مرغوبات في كل الشاشات أم أنهن زهدن في الظهور بعد أن تشبعن بكثافة الإطلالة في سنوات سابقة.