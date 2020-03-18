كمال“ترباس” يتوسط لإنهاء الأزمة بين “قدور والقلع”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بعد الأزمة التي نشبت خلال الساعات الماضية بين الرائد المسرحي والخبير الإعلامي والشاعر الكبير السر أحمد قدور والمطرب الشعبي القلع عبد الحفيظ تدخل الفنان كمال ترباس وقاد مفاوضات سريعة جداً من أجل الصلح بين الطرفين وإنهاء الأزمة قبل أن تستفحل وتصل إلى القطيعة الفنية.

وفي تصريح لمصادر، أكد “قدور” بأنه قبل وساطة “ترباس” وعدل عن الإجراءات القانونية التي كلف بها مستشاره القانوني، لمنع “القلع” عن ترديد جميع الأغنيات التي جمعت بينهما وأشاد “قدور” بالتعامل الراقي الذي يتلقاه من الفنان الكبير كمال ترباس طيلة السنوات الماضية.

ومن جانبه، أكد الفنان الكبير كمال ترباس للمصادر، حرصه الدائم على أن لا تصل الخلافات بين نجوم الفن والإبداع إلى ساحات المحاكم وحتى القطيعة الفنية، وأضاف قائلاً: العلاقة بين المبدعين يجب أن يسودها الاحترام والتقدير والوئام والمحبة وحفظ الحقوق المادية والأدبية، وشكر ترباس الشاعر القدير السر قدور لاستجابته السريعة لمبادرة الصلح، كما شكر زميله المطرب القلع عبد الحفيظ بالتزامه بإعطاء “السر قدور” حقوقه المادية والأدبية كاملة، وفي ختام حديثه دعا كل أهل الفن إلى تصفية النفوس وتزكيتها.

هذا وكان “قدور” قد أعلن أمس الأول وعبر تصريح بحسب صحيفة المجهر، إيقاف المطرب الشعبي القلع عبد الحفيظ من ترديد كل أغنياته التي بطرفه وقرر سحبها منه بصورة نهائية، بجانب منعه من ترديدها في كافة الوسائط الإعلامية بسبب عدم مراعاته لحقوقه المادية والأدبية.