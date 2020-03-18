هروب علي كرتي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت النيابة العامة “لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989” عن هروب القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول وزير الخارجية الأسبق، علي كرتي، وعدد من القيادات بينهم الصافي نور الدين، عمر سليمان، الهادي عبد الله محمد العوض، وذلك بناءً على دعوى جنائية تقدم بها حاتم الوسيلة. وأوضحت النيابة في منشور أمس أن هؤلاء قد هربوا أو أخفوا أنفسهم بعد أن صدرت في مواجهتهم أوامر قبض للحيلولة دون تنفيذ الأمر، وطلبت منهم تسليم أنفسهم لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا على أن يتم الحجز على أموالهم بعد إنقضاء الفترة.
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