والسلام ختام.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ونحدث قبل شهر أن (قحت) تبحث عن مخرج

– وظهر أمس قحت تجدد الصلة بالإسلاميين

– ونحدث أن الشيوعي يشتهي دماء قحت.. والشيوعي حين يشعر أن قحت تقارب الإسلاميين (تطلب السلامة).. الشيوعي يرسل أغنياته للإسلاميين

– ونحدث أمس الأول أن هؤلاء وهؤلاء (قحت والشيوعيين) كل منهم يطلب من الآخر أن ( ما يبالغ)

– والجملة ما يأتي بها هو أن دعوتهم للمخابرات الأمريكية للتحقيق في التفجير عمل يمكن أن يكشف الفضيحة (كشف أن الأمر مسرحية بلهاء)

– وحتى أمس أمريكا / وفي ذكاء/ تعلن ثناءها على مقدرة المخابرات السودانية

– المخابرات السودانية كان تقريرها يعني أن الأمر مسرحية

– والشيوعي يشعر بخوف حقيقي من أن يتهم بأن (خلية إرهابية شيوعية هي التي دبرت التفجير)

– وحميدتي يتخلى الأسبوع الماضي عن رئاسة اللجنة الاقتصادية

– والمشهد كان شيئاً يستغله حميدتي في ذكاء

– فالرجل.. حميدتي/ حين يشعر أن قحت والشيوعي كلاهما يستخدمه للهروب من الأزمة بصفته قريباً من جهات شديدة الثراء/ حميدتي كان يبحث عن مهرب

– ولقاء سري للشيوعي يستخدمه حميدتي لهذا.. ففي اللقاء كان صديق يوسف يتحدث بعنف ويرفض حميدتي

– والريح يؤيده

– والآخرون صامتون

– وحميدتي/ يحمد عليها الله وينسحب

– والشيوعي الذي يهذي بالخوف من اتهامه بصناعة خلية إرهابية يغوص أمس الأول في انفجار آخر بعد تعديل في اللجنة.. تعديل يبعد صالح .. ويعين مختار

– والصراخ عن أنها (قبلية) ينطلق

-……

(2)

– وكل أحد يتجارى في كل جهة

– وحميدتي يدبر أمراً ويشتري (من جميع جهات الدائرة)

– فهو من هنا يطلب من مصر( أن تهمس للمخابرات الأمريكية حتى لا تكشف مسرحية الانفجار)

– وهو من هناك ينطلق إلى مصر وحيداً لأنه ليس وحيداً

– فالرجل يتجه إلى مصر نهار السبت

– بينما قوش/ قادماً من مصر/ كان يهبط الخرطوم نهار الجمعة ثم يعود مساء السبت

– وينسبون إلى قوش/ الذي يحب التعليقات المسرحية أنه قال عن الشيوعيين وقحت

: القطية العاجباهم دي

– أدوها أسبوعين

– وجهات تعمل الآن ( لما بعد سقوط قحت) باعتبار أن السقوط هذا أصبح شيئاً مفروغاً منه

– والحديث حروفه الفصيحة هي أن

: الوقود .. ينتهي..

– وسفينة أردوغان .. تكمل يومها الثالث ثم تنتهي

– والحديث حروفه الفصيحة أن

– الشيوعي/ الذي يريد الاحتفال في أبريل بالاعتصام/ يجد أن تقرير نبيل أديب ( الذي يحقق في فض الاعتصام) سوف يصبح كارثة عليهم

– ويطلبون من الرجل ألا يقوم هو بإعلان التقرير

– و(حتى تتورط بعض الجهات) يقترحون أن يقوم السيد أديب بتسريب التقرير إلى حمدوك.. ومجلس الأمن .. والاتحاد الأفريقي وإلى أحمد الجيلي الذي يمثلهم في الجنائية)

– وتقرير فض الاعتصام تسريبه إلى الجنائية يعني اتهام بعض من يديرون السلطة الآن

– والتحليل يهمس بأن (أديب تبدو عليه سمات من يعد جواز سفره)

– وبقية المشهد الطويل الصاخب بقية نسردها

– ويبقى أن (قحت .. الشيوعي.. الأحزاب.. الأمر كله) ينتهي

– والسلام ختام