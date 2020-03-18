اطلاق سراح رجل اعمال شهير….

الخليج 365:

أطلقت السلطات سراح رجل الاعمال هشام السوباط بعد اعتقال إمتد لنحو شهر. وكشفت مصادر موثوقة أن السوباط تم اطلاق سراحه بالضمان الشخصي، وتوقعت مصادر تحدثت لموقع (تاسيتي نيوز) أن يشرع السوباط في ممارسة نشاطه الاقتصادي مجدداً في مجال استيراد المشتقات النفطية للدولة من (البنزين – والجازولين).

وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ألقت القبض على السوباط في بلاغٍ اشتباه في ثراء حرام، وحققت النيابة مع هشام حول مصدر الأموال التي يمتلكها، بعد أن أصبح في فترة قصيرة رجل أعمال ويمتلك شركات للبترول وطلمبات. وقالت المصادر أن هشام هو الممول الأول لحكومة السودان بالمواد البترولية وكان يقوم بعمليات ضخمة في العهد البائد وتدرج من موظف في الهيئة القومية للكهرباء، إلى أكبر رجال الأعمال في السودان.