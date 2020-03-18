كورونوك ولا جوك جوك.. بقلم ابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الشئ الوحيد الجميل في فايروس كورونا

*اننا ولاول مرة في التاريخ نأخذ امرا بمثل هذه الجدية

*علي الاقل علي المستوي الحكومي

*ونتمني نفس الجدية علي المستوي الشعبي

*فمازال شعبي يركلس حول ستات الشاي

*ويعطس ليك جوة حنانك زاتو

*بعضنا اهتم بالامر

*قام لبس كمامة

*ولكنها كمامة لزوم القشرة

*زي سيجارة الحفلة زمان

*وزي النضارة البرفعها سيدها علي راسو

*تلقي الكمامة معلقة علي الاضنين

*وباقيها علي الرقبة

*والخشيم والنخيرة بره الجك

*بس عريان ولابسلو صديري

*اما بعضنا الآخر

*فيعتمد علي عبارة الكاتل الله والحاي الله

*وهم بذلك لايفرقون بين التوكل والتواكل

*اعقلها وتوكل يا اخي الكريم

*ولاتدعها مطلوقة وتعتمد علي المولي في حفظها

*ستجفل بالتأكيد

*ومع كورونا الجفلة من الدنيا للآخرة طوالي

*اذن علينا بالاحتياط اللازم

*وعلينا الاشادة بالجهود الحكومية في هذه الكارثة

*وقبل كل ذلك نحمد الله انو كورونا جات بعد الجماعة فاتوا

*كان شبكونا ليك البعد عن الله هو السبب

*لو عالجناكم بتموتوا ولو خليناكم بتموتوا

*وكان انبثقت كم لجنة كده تضرب العون الانساني العالمي جوة الطيارة

*ثم يطل علينا آخر

*هي الكورونا شنو!!!!

*ماياها ام قنطو حقتنا القديييمة ديك وام تكشو وسمير بتاع الجداد

*ايها الناس

*نرجو التعامل مع الامر بجدية شعبية واعية

*البس كمامة

*ماتصافح

*تجنب التجمعات قدر الامكان

*اغسل يديك بمطهر كم مرة يوميا

*لا تقح في وش زول لاتخلي زول يقح في وشك

*ماتاكل في الشارع

*ولو زول عطس عطستين بينهما شهقة

*قبل يعمل فييييط قول يافكيك وبلغ بالاتصال باحد ارقام الجهات المعنية

*حاتقولوا لي ده كتير

*وكورونوك ولا جوك جوك

*ولكن تذكر

*كورونوك مابشهدوك

*شتاااااات يافردة والامة المهملة منقرضة

*المهم

*موضوع لجنة الاستثمار نزع الاهمية من موضوع كورونا

*وتحدث الناس في القروبات وعبر الاذاعات عن رهن اصول المريخ

*حديث بالطبع مخجل

*ويفيد بان الذين يلوكونه يجهلون مواد النظام الاساسي الذي بموجبه تم تعيين لجنة الاستثمار

*ونجد العذر علي الجهل والتجاهل والجهالة

*لان الناس وقتها كانت تعارض في نظام اساسي بالتبعية او الوكالة

*دون الاطلاع علي بنوده

*لذا كانت العبارات المضحكة تخرج بين كي بورداتهم منسابة من فرط الجهالة

*ايها الناس

*لجنة الاستثمار لجنة طموحة

*وقائد ركبها ابو اواب شهدت له الايام بمواقف كريمة ومشرفة ومشرفة

*لذا علي المجلس واللجنة تحكيم العقل والجلوس بهدوء وبنفوس نظيفة لإزالة اي لبس في الموضوع

*كفانا الكورونا

*ايها الناس

*النجيلة قررربت تقوم

*ولو قامت في ناس حاتقوم صوف

*اما السياج

*فسياج عالمي يشبه العالمي بحق وحقيقة

*تاني الكاف يشوف ليهو محل غرامات يعيش منها

*فكل مبارياتنا الافريقية

*كان الكاف بقطع لينا ايصالنا من قبل الكورة

*مخالفة سياج وخور كاشف حول الملعب

*كنا زي الحافلة المامرخصة

*من الصباح نقطع الايصال عشان نسترزق ونشتغل

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*لو عطسنا

*بتجري تخلينا؟؟؟؟

*ولا بتعطس معانا

*ولا بتداوينا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كدي واحد فيكم بس يقول اتشوووووو شوفوني كان تلقوني

والي لقاء

سلك