كورونوك ولا جوك جوك.. بقلم ابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الشئ الوحيد الجميل في فايروس كورونا
*اننا ولاول مرة في التاريخ نأخذ امرا بمثل هذه الجدية
*علي الاقل علي المستوي الحكومي
*ونتمني نفس الجدية علي المستوي الشعبي
*فمازال شعبي يركلس حول ستات الشاي
*ويعطس ليك جوة حنانك زاتو
*بعضنا اهتم بالامر
*قام لبس كمامة
*ولكنها كمامة لزوم القشرة
*زي سيجارة الحفلة زمان
*وزي النضارة البرفعها سيدها علي راسو
*تلقي الكمامة معلقة علي الاضنين
*وباقيها علي الرقبة
*والخشيم والنخيرة بره الجك
*بس عريان ولابسلو صديري
*اما بعضنا الآخر
*فيعتمد علي عبارة الكاتل الله والحاي الله
*وهم بذلك لايفرقون بين التوكل والتواكل
*اعقلها وتوكل يا اخي الكريم
*ولاتدعها مطلوقة وتعتمد علي المولي في حفظها
*ستجفل بالتأكيد
*ومع كورونا الجفلة من الدنيا للآخرة طوالي
*اذن علينا بالاحتياط اللازم
*وعلينا الاشادة بالجهود الحكومية في هذه الكارثة
*وقبل كل ذلك نحمد الله انو كورونا جات بعد الجماعة فاتوا
*كان شبكونا ليك البعد عن الله هو السبب
*لو عالجناكم بتموتوا ولو خليناكم بتموتوا
*وكان انبثقت كم لجنة كده تضرب العون الانساني العالمي جوة الطيارة
*ثم يطل علينا آخر
*هي الكورونا شنو!!!!
*ماياها ام قنطو حقتنا القديييمة ديك وام تكشو وسمير بتاع الجداد
*ايها الناس
*نرجو التعامل مع الامر بجدية شعبية واعية
*البس كمامة
*ماتصافح
*تجنب التجمعات قدر الامكان
*اغسل يديك بمطهر كم مرة يوميا
*لا تقح في وش زول لاتخلي زول يقح في وشك
*ماتاكل في الشارع
*ولو زول عطس عطستين بينهما شهقة
*قبل يعمل فييييط قول يافكيك وبلغ بالاتصال باحد ارقام الجهات المعنية
*حاتقولوا لي ده كتير
*وكورونوك ولا جوك جوك
*ولكن تذكر
*كورونوك مابشهدوك
*شتاااااات يافردة والامة المهملة منقرضة
*المهم
*موضوع لجنة الاستثمار نزع الاهمية من موضوع كورونا
*وتحدث الناس في القروبات وعبر الاذاعات عن رهن اصول المريخ
*حديث بالطبع مخجل
*ويفيد بان الذين يلوكونه يجهلون مواد النظام الاساسي الذي بموجبه تم تعيين لجنة الاستثمار
*ونجد العذر علي الجهل والتجاهل والجهالة
*لان الناس وقتها كانت تعارض في نظام اساسي بالتبعية او الوكالة
*دون الاطلاع علي بنوده
*لذا كانت العبارات المضحكة تخرج بين كي بورداتهم منسابة من فرط الجهالة
*ايها الناس
*لجنة الاستثمار لجنة طموحة
*وقائد ركبها ابو اواب شهدت له الايام بمواقف كريمة ومشرفة ومشرفة
*لذا علي المجلس واللجنة تحكيم العقل والجلوس بهدوء وبنفوس نظيفة لإزالة اي لبس في الموضوع
*كفانا الكورونا
*ايها الناس
*النجيلة قررربت تقوم
*ولو قامت في ناس حاتقوم صوف
*اما السياج
*فسياج عالمي يشبه العالمي بحق وحقيقة
*تاني الكاف يشوف ليهو محل غرامات يعيش منها
*فكل مبارياتنا الافريقية
*كان الكاف بقطع لينا ايصالنا من قبل الكورة
*مخالفة سياج وخور كاشف حول الملعب
*كنا زي الحافلة المامرخصة
*من الصباح نقطع الايصال عشان نسترزق ونشتغل
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*لو عطسنا
*بتجري تخلينا؟؟؟؟
*ولا بتعطس معانا
*ولا بتداوينا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كدي واحد فيكم بس يقول اتشوووووو شوفوني كان تلقوني
والي لقاء
سلك
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