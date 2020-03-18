حرس حميدتي يقتل زميله رميا بالرصاص لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قُتل حرس نائب المجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي على يد زميله رميا بالرصاص اثناء مزوالتهما عملها في حراسة منزله بضاحية جبره جنوب الخرطوم وكشفت مصادر صحفية ان خلافا وقع بين الحارسين افض الي إفراغ احدهما عبوة بندقتيه في جسد الاخر وقال المصدر أن القوة المناط بها حراسة المنزل سيطرت على الوضع بتجريد الحارس من سلاحه وإبلاغ الشرطة التي اوقفت الحارس رهن التحقيق فيما نقلت جثة الضحية لمباشرة الاجراءات. المادة السابقة مقتل مواطن طعنا بالسكين بشرق النيل لهذا السبب الغريب…. المقالة القادمة كورونوك ولا جوك جوك.. بقلم ابكر سلك

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