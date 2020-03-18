مقتل مواطن طعنا بالسكين بشرق النيل لهذا السبب الغريب….

الخليج 365:

تنظر محكمة الجنايات بشرق النيل في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة130 من القانون الجنائي وذلك على إثر خروج المجني عليه من المسجد بعد أداء صلاة المغرب وأثناء خروجه حدث احتكاك بينه وبين المتهم ليحتد معه المتهم إلا أن المجني عليه اعتذر لعدم مشاهدته للمتهم الذي رد عليه بعبارة “انت عربية ما بتشوف”.

وبحسب صحيفة الدار، قام بعدها باخراج سكين وطعن المجني عليه الذي جرت محاولات لإسعافه إلا أن روحه فاضت إلى بارئها وبعدها قامت الشرطة بإكمال ملف البلاغ ورفعه إلى جهات الاختصاص لتباشر المحكمة في سماع قضية الاتهام الذي يظهر فيه الأستاذ مامون عبده المحامي.