القبض على قاتل حرس حميدتي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت الشرطة القبض على أحد حراس الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع في اتهامات بقتل زميله رمياً بالرصاص أثناء حراستهما منزله بحي جبرة بالخرطوم.

وبحسب مصادر أن قسم الشرطة بدائرة الاختصاص تلقى بلاغاً من الضابط المسؤول عن التأمين، أفاد بأن أحد الحراس أطلق وابلاً من الرصاص من بندقية كلاشنكوف على زميله فأرداه قتيلاً في الحال إثر خلافات شخصية بينهما، وفور تلقي البلاغ اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة، وأحالت المجني عليه للمشرحة وأوقفت المتهم رهن التحريات، ووضعت أداة الجريمة معروضات في بلاغ دونته في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي.