الاهلي المصري يضع نجم الهلال أطهر الطاهر ضمن إهتماماته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وضع الاهلي المصري اللاعب اطهر الطاهر ضمن لائحة انتقالاته لتدعيم الرواق الايمن وذلك بعد تألق نجم الهلال في البطولة الافريقية وكان اطهر قد حصل على عددا من العروض من اندية كبيرة على رأسها النجم الساحلي والوحدة الاماراتي والجزيرة.

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