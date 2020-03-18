شهاب محمد - الخرطوم - 18 مارس، 2020 الخليج 365 : داهمت كورونا لاعب الزمالك المصري طارق حامد وتم عزله في الحجر الصحي من اجل علاجه المادة السابقة الزلفاني يوجه رسالة مؤثرة لمحاربة كرونا المقالة القادمة الاهلي المصري يضع نجم الهلال أطهر الطاهر ضمن إهتماماته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرونا تصيب نجم الزمالك طارق حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.