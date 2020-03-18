كرونا تصيب نجم الزمالك طارق حامد

شهاب محمد - الخرطوم - 18 مارس، 2020
الخليج 365 :
داهمت كورونا لاعب الزمالك المصري طارق حامد وتم عزله في الحجر الصحي من اجل علاجه
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