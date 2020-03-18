الزلفاني يوجه رسالة مؤثرة لمحاربة كرونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه مدرب المريخ السابق الزلفاني رسالة مؤثرة لجماهير الرياضة لمحاربة كرونا وجاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

الي جمهور كرة القدم، زملائي المدربين، ابنائي اللاعبين، في كل بقاع الارض اتمني ان تكونوا بخير واسال الله لكم دوام نعمة الصحة والعافية

رسالتي للجميع ان العالم اليوم يمر بتحديٍ اكبر من المباريات التي نؤديها داخل المستطيل الاخضر وينبغي علينا بذات الهمة والحيوية التي ندخل بها الي الملعب ان نتشارك جميع في القضاء علي فيروس كورونا ( كوفيد – 19) الذي حول حياة الكثيرين الي حزن والم علي مفارقة من يحبونهم ..

تعالوا جميعاً نلتزم بكافة الاجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها حكومات الدول حتي ننجح في القضاء علي هذا الفيروس ويعود الاستقرار الصحي لكل دول العالم.

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مهمتنافي مثل هذه الاوقات الصعبة خلع بدلة التدريب والتوعية والوقوف الي جانب بعضنا البعض لنتجاوز الوباء مع كامل تمنياتي بالسلامة للجميع.

شكراً لكم

يامن الزلفاني