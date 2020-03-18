تفاصيل خداع أجانب لتاجر بتحويل (197) ألف جنيه لدولارات

التاريخ: 18-مارس-2020
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كشف تاجر تفاصيل عن وقوعه ضحية احتيال على يد اثنين من الأجانب الأفارقة والاستيلاء منه على مبلغ (197) ألف جنيه مقابل تحويلها إلى دولارات.
وقال التاجر عند مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال بوصفه شاكياً في البلاغ إنه سلم المتهمين الاثنين مبلغ (197) ألف جنيه مقابل تحويلها لدولارات، وعقب استلام المتهمين للمبالغ أصبحا يتهربان منه مما دفعه لتدوين بلاغ في مواجهتهما بالإرشاد.
وبحسب صحيفة المجهر، كثفت الشرطة تحقيقاتها وتم القبض عليهما. عليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لمواصلة سماع قضية الاتهام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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