“الأصم”: إمكانيات السودان الصحية ضعيفة

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة وصف القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم إمكانيات السودان الصحية بـ”الضعيفة”، وحذر من الاستهتار إزاء انتشار فيروس “كورونا”، مؤكداً أن دولاً لديها إمكانيات صحية متقدمة لم تستطع السيطرة على الفيروس. Advertisements وشدد “الأصم” في منشور بـ”فيسبوك” بحسب صحيفة المجهر أمس، على إتباع الموجهات الأساسية للحماية من الإصابة بإبعاد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أي أماكن ازدحام واختلاط، وغسل الايادي، فضلاً عن تجنب المصافحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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