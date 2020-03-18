(وولفز) توفر (15) شقة سكنية لإيواء السودانيين العالقين بتركيا

قال منتج برنامج (نجوم في اسطنبول) رئيس مجلس إدارة مجموعة (وولفز) بتركيا الاستاذ إبراهيم الشيخ في تصريحات لمصادر أمس، إن مجموعة (وولفز) خصصت (15) شقة مفروشة فاخرة في تركيا لإيواء السودانيين العالقين في مطار اسطنبول عقب إعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني، يوم (الاثنين) حالة الطوارئ الصحية وإغلاق حدود البلاد جواً وبراً وبحراً لمنع انتشار فيروس (كورونا) في السودان.

وقال إبراهيم الشيخ إن ما قامت به المجموعة قليل جداً وإن الشعب السوداني يستحق الكثير، داعياً الله أن يحفظ السودانيين بالداخل والخارج.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة (وولفز) الأستاذ محمد الشيخ للمصادر، إن مجموعتهم ستتكفل بالأكل والشرب والضيافة للسودانيين، سائلاً الله أن يرفع البلاء والمرض ويحفظ السودانيين من كل شر.

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وبحسب صحيفة المجهر، فإن مجموعة وولفز نالت شهرة في تركيا بالعمل في مجال السياحة والعقارات، وقد استضافت بداية شهر مارس (30) من نجوم الصحافة والشعر والموسيقى والغناء والرياضة والسوشيال ميديا لتسجيل (30) حلقة ستبث عبر شاشة قناة النيل الأزرق في رمضان المبارك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)