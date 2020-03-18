إصابة فتاة بوند بفيروس كورونا

كشفت الممثلة أولغا كوريلينكو، عن اصابتها بفيروس (Covid-19)، مشيرةً إلى أنها عزلت نفسها في منزلها. وهي الفرنسية الأصل المعروفة في هوليوود بـ”فتاة بوند” لكونها اشتهرت كمساعدة للنجم دانيال كريج بفيلم “Quantum of Solace” من سلسلة أفلام جيمس بوند. Advertisements وكتبت بوند، على حسابها الخاص بتطبيق “إنستغرام” بحسب صحيفة آخر لحظة، كتبت أنها اكتشفت إصابتها بالفيروس وحجرت على نفسها بإرادتها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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