أول وفاة بكورونا في عالم كرة القدم

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : رياضة 29 مشاهدة توفي مدرب إسباني شاب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، علما أنه كان يعاني سرطان الدم (اللوكيميا). Advertisements وأكدت وسائل إعلام محلية بحسب صحيفة آخر لحظة، أن فرانسسكو غارسيا صاحب الـ21 عاما، مدرب فريق الشباب في نادي أتلتيكو بورتادا ألتا من مدينة ملقة، توفي الاثنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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