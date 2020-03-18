ندى القلعة: خافو الله ما كورونا

قالت الفنانة ندى القلعة ان مخافة الله هي الوقابة الحقيقية من فيروس كورونا، وان الخوف من الله هو الذي سيكشف عنا كل كرب الدنيا.

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وأضافت ندى بحسب صحيفة آخر لحظة: “لو خاف الناس من الله عشر خوفهم من الكورونا لسعدوا، ولصلحت الارض كلها، خلونا نتعلم الخوف من الرب، وهو جل جلاله سيكشف عنا كل الكرب في الدنيا وفي المنقلب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)