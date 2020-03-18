ندى القلعة: خافو الله ما كورونا

قالت الفنانة ندى القلعة ان مخافة الله هي الوقابة الحقيقية من فيروس كورونا، وان الخوف من الله هو الذي سيكشف عنا كل كرب الدنيا.
وأضافت ندى بحسب صحيفة آخر لحظة: “لو خاف الناس من الله عشر خوفهم من الكورونا لسعدوا، ولصلحت الارض كلها، خلونا نتعلم الخوف من الرب، وهو جل جلاله سيكشف عنا كل الكرب في الدنيا وفي المنقلب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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