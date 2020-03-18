والي النيل الازرق المكلف يمتدح جهود منظمة اليونسيف

امتدح اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف الجهود المقدرة لمنظمة اليونسيف ومساهماتها الكبيرة من خلال المشروعات التي تم تنفيذها بالولاية في مجالات الصحة والمياه والتعليم.
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم وفد منظمة اليونسيف برئاسة خالد موسي وبحضور صديق موسي امين عام حكومة الولاية المكلف وعدد من الجهات ذات الصلة، وبحث اللقاء المشروعات المدرجة في خطة اليونسيف للعام 2020م.
واكد يس بحسب موقع عين السودان، ان الحرب كانت لها افرازات متعددة من ضمنها قضايا الاطفال و الفاقد التعليمي بصورة كبيرة.
واوضح خالد موسي المدير الاقليمي لمنظمة اليونسيف بان خطة اليونسيف تناولت اهم المشروعات للعام 2020 والتي ستنفذها منظمة اليونسيف بالشراكة مع حكومة ولاية النيل الازرق ومن ضمن تلك المشروعات (مشروعات السلام القادم) . واضاف خالد بان الخطة تركز علي الخدمات بمناطق مسارات العودة الطوعية والمناطق المتوقع ان تشهد عودة طوعية كبيرة بمحليات (باو – الكرمك – قيسان)، وتم الاتفاق علي دعم اسواق السلام وتقديم الخدمات في شكل حزم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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