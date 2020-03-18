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سوزان تعود إلى تلفزيون السودان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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سوزان تعود إلى تلفزيون السودان

 

عادت المذيعة سوزان سليمان من جديد الى حوش تلفزيون السودان بعد غياب استمر ثلاث سنوات عبر خلقة خاصة عن المراة السودانية، وكانت سوزان قد انضمت للتلفزيون قبل20 عاماً، قدمت فيها مجموعة من البرامج والسهرات.

 

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كما عملت بحسب صحيفة آخر لحظة في قناة الهلال الفضائية التي قدمت عبر شاشتها مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة ابرزها سهرة “تحت الطاولة” وبرنامج “”مسارب الروح” الذي يهتم بتقديم الدعم للفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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