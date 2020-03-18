تدريب العاملين بالتلفزيون على المدنية

كشفت مديرة التدريب وبناء القدرات بهيئة الاذاعة والتلفزيون ام سلمى محمد عبد الرازق عن ورش ودورات تدريبية جديدة لفائدة الاعلاميين داخل وخارج الهيئة، تحت اشراف مدير الهيئة لقمان احمد. Advertisements وقالت ام سلمى بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الهيئة قامت خلال الفترة القليلة الماضية وستقوم بتدريب مجموعة من العاملين ضمن مشروع التدريب المصلحي للعام الجاري، بتمويل من المجلس القومي للتدريب بمشاركة خبراء تدريب من العاملين بالهيئة مبينة ان الهيئة نظمت من قبل عدة ورش في تطوير اداء المذيع التلفزيوني، والارشفة الالكترونية وفن المونتاج التلفزيوني، ومفهوم العدالة الانتقالية، بالاضافة الى ورشة حول نشر مفهوم الدولة المدنية، وحرية التغيير بالتعاون مع منظمة فردريش آيبرت الالمانية ومركز الالق للخدمات الصحفية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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