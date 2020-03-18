إيقاف العمليات الباردة بمستشفى الولادة بأم درمان

التاريخ: 18-مارس-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إجراءات احترازية مشددة لمستشفى الولادة بأم درمان فيما يتعلق بفيروس “كورونا”، وطالبت بتجنب الازدحام ومنع الزيارة نهائياً، وأوقفت العمليات الباردة (القايني) بجانب إيقاف العيادات المحولة بالقسم وانشاء قسم لفرز الحالات. Advertisements وأوضح المدير العام للمستشفى حامد مبشر بحسب صحيفة الصيحة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة بجميع أقسام المستشفى وتفعيل الإذاعة الثابتة والمتحركة بغرض التوعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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