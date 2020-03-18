الصناعة تتخذ احتياطات لسلامة العاملين والحد من انتشار كورونا

أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله حرص وزارته على اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بحماية وسلامة العاملين بالوزارة عبر مجموعة من الاجراءات للحد من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد، دعما لجهود الدولة ووزارة الصحة وذلك باتباع الإرشادات اللازمة للوقاية.

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ووجه مديري الادارات العامة خلال اجتماع أمس بحسب صحيفة الجريدة، وجه بتوزيع الأدوار، وتقسيم العمل عبر خطة عمل محكمة تضمن انسياب العمل بصورة سلسلة منعاً للازدحام وتسييراً وتسهيلاً لدولاب العمل في الادارات الخدمية التي ترتبط بصورة مباشرة بالمصدرين والمستوردين والمواطنين بصفة عامة خاصة ادارات الانتاج الصناعي والشؤون المالية والإدارية والتنمية الصناعية والاستثمار والاعلام والاستيراد والصادر والسجل مع ضرورة اخذ الحيطة والحذر والعمل بالتناوب وفق مايراه مدير الإدارة المعنية في تكليف الموظفين للحد من انتشار المرض والسماح لبعض الادارات بإجازة وفق توجيهات اجتماع لجنة مجلس الوزراء في هذا الشأن بالالتزام بحالة الطوارئ .

وأشار الوكيل الى ضرورة توفير الكمامات والمعقمات للعاملين وترحليهم من والى منازلهم واضاف ان الوزارة تعمل على عدد من السياسات في جانب الحماية والحذر والتشجيع وحل المعوقات في اطار دعم جهود الدولة في مكافحة وتخفيف آثار فايروس كورونا الاقتصادية والمالية على القطاع الصناعي الخاص والعام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)