رشاد يؤكد على تنفيذ شبكات المياه

وقف والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد على موقف تنفيذ مشروعات المياه بالولاية. Advertisements جاء ذلك لدى اجتماعه مع مدير قطاع المياه بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس سليمان حماد حسن، الذي قال في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة عقب الاجتماع المتابعة اللصيقة للوالي لمشروعات المياه بشقيها مياه المدن والريف. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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