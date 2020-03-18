قانونيون: إغلاق الحدود يحد من انتشار الجريمة

أكد قانونيون أهمية إغلاق الحدود في الحد من الجرائم خاصة الدولية. وقال المحامي المعز حضرة لمصادر، إن إغلاق المعابر ويقلل من انتشار الجريمة، مشيراً إلى أن أغلبية جرائم التهريب تنشط عبر البر، لافتاً إلى أن إغلاق المعابر يشل حركة التجارة والبضائع ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع التي تهرب إلى الولايات.

وأشار حضرة إلى أن هنالك جانباً إيجابياً بالنسبة للصحة حيث إن فيروس “كورونا” ينتقل عن طريق سفر المواطنين من بلد إلى آخر، مبيناً أن صحة الإنسان هي أولوية ووصف حضرة القرار بالسليم، أما بالنسبة لقرار توقف محاكمة المتهمين المنتظرين داخل المحاكم حسب المنشور الصادر من السلطة القضائية للاستجابة لإرشادات السلطات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس (كورونا) بأن تستمر القضايا المتعلقة بالتنفيذات وقضايا الأحوال الشخصية على أن توقف جميع القضايا المتبقية فإنني أرى هذا الإجراء ضروري لأن صحة الإنسان الأهم.

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وقال المحامي عثمان العاقب بحسب صحيفة السوداني، إن إغلاق المعابر البرية والجوية يؤثر ويحد بصورة مباشرة من انتشار الجريمة ويقلل من نسبة الجرائم الدولية ويقلل من جرائم المخدرات والاتجار بالبشر داخل البلاد.

وأضاف العاقب بأن قرار إغلاق المعابر من وجهة نظره بكافة أنواعها هو قرار إيجابي حيث يقف حاجزاً أمام هروب المتهمين المطلوبين للعدالة في السودان إلى خارج البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)