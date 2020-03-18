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اغلاق جزئي لسوق القضارف

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Samira Yousif 0 تبليغ

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اغلاق جزئي لسوق القضارف

 

أصدرت بلدية القضارف قرارا لاصحاب المقاهي واندية المشاهدة والجزارات ومجمع سلو للموبايلات والفريشة بالولاية، باغلاق جزي لتلك المواقع مؤقتاً للحد من انتشار مرض كورونا اعتباراً من يوم امس، لمدة “10” أيام.

 

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وحذر مسؤول ادارة التنظيم بالسوق العمومي، جيفور مكوي ضو البيت في بيان امس بحسب صحيفة آخر لحظة باتخاذ اجراءات قانونين للمخالفين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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