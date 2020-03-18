أصدرت بلدية القضارف قرارا لاصحاب المقاهي واندية المشاهدة والجزارات ومجمع سلو للموبايلات والفريشة بالولاية، باغلاق جزي لتلك المواقع مؤقتاً للحد من انتشار مرض كورونا اعتباراً من يوم امس، لمدة “10” أيام.
وحذر مسؤول ادارة التنظيم بالسوق العمومي، جيفور مكوي ضو البيت في بيان امس بحسب صحيفة آخر لحظة باتخاذ اجراءات قانونين للمخالفين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اغلاق جزئي لسوق القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.