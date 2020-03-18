عاد فاكهة السوشيال ميديا بالسودان العم عبدو للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب, وجاء ظهوره متزامناً مع الحدث الأبرز هذه الأيام فايروس كورونا والذي أصاب العالم أجمع بحالة من الذعر بعد انتشاره السريع.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر فاكهة السوشيال ميديا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع تحدث من خلاله عن الفايروس الخطير وإحتمال وصوله للسودان.
وقال بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (الكورونا ربنا يشفينا ويبعدها عننا, وتابع الكورونا هنا في السودان ما بتمشي والكورونا وحلانا إطمنوا) ويرى عم عبدو أن مشاكل البنزين والغاز وانعدامهما قد يمنعان الفايروس من الوصول للبلاد.
وقال العم عبدو بلهجته وطريقته المعهودة عندما سأله محاوره عن إذا ما وصلت الكورونا للسودان بالفعل: (واي واي واي نقع البحر بس مافي حل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فاكهة السوشيال ميديا “عم عبدو” يطمئن الشعب السوداني بخصوص “كورونا” ويقول: لو جاتنا هذا هو الحل!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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