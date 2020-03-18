محامي علي الحاج يحمل النائب العام اي مضاعفات صحية تحدث موكله

الخليج 365:

حمَّل المحامي بارود صندل النائب العام اي مضاعفات صحية تحدث لموكله د. علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي، عقب المطالبة بعرضه على طبيب أسنان وعيون لما يعانيه الأخير من آلام.

وقال صندل (السوداني الدولية) إن د. الحاج منوَّم الآن في مستشفى دار العلاج ولكنه في حاجه لمقابلة أطباء خارج المستشفى، وأشار أنه ذهب للنائب العام ليشرح له الوضع الصحي لموكله لكن النائب رفض مقابلته -حدّ قوله- تاركاً له رسالة، مشيراً فيها للحالة الصحية التي تمر بها البلاد وأن موكله د. علي الحاج من حيث العمر والأمراض أكثر عرضة للإصابة بوباء كورونا وأن أفضل مكان لتجنب ذلك هو منزله مطالبين بإطلاق سراحه بالضمانة العادية مع التأكيد على حقوقه في أخذ العلاج أينما أراد.

وقال صندل للصحيفة إن هناك تعقيداً واضحاً من النائب العام، مبيناً أن مثل هذه الأمور تنظر فيها لجنة مختصة سمحت له من قبل بالذهاب لمركز القلب، ولكن هذه المرة النائب رفض ذلك وأصدر أمراً بأن يتم ذلك عن طريقه شخصياً واللجنة أكدت بأن ليس لها سلطة لمنحة الإذن.