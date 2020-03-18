إتحاد الكرة هذا هو راينا في قرار وزيرة الرياضة بإيقاف الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
استجاب اتحاد كرة القدم السوداني، لقرار وزارة الشباب والرياضة الاتحادية الذي صدر مساء الثلاثاء، وقرر إيقاف كل مسابقاته، في إطار حملة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد إن اجتماعا انعقد مساء اليوم بمقره، تقرر خلاله تعليق منافسات الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة حتى إشعار آخر.
وكان من المقرر أن تخوض فرق الدوري السوداني الممتاز، بعد غد الخميس، مباريات الأسبوع العاشر من الدور الثاني.
يذكر أن اتحاد كرة القدم السوداني، كان قد استبق وزارة الشباب والرياضة بداية هذا الأسبوع، وقرر إقامة مباريات الدوري الممتاز بدون جمهور، كما حدد عدد الإداريين من كل نادٍ، الذين يرغبون في حضور المباريات، بـ10 أشخاص على الأكثر
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